Presentan libro sobre el padre Marcelo

Cuando se habla del sacerdote tsotsil Marcelo Pérez Pérez, asesinado a balazos en San Cristóbal el 20 de octubre de 2024, “no se habla solo de él, sino de todas las víctimas de la violencia”, afirmó el presbítero José Elías Hernández, autor del libro titulado “Totik Marcelo, profeta y mártir por la paz de nuestro pueblo”.

Dijo que el objetivo principal de la obra “es mantener viva la memoria del padre Marcelo y un homenaje a su trabajo pastoral; es la continuidad para seguir las voces del grito de justicia”.

Entrevistado sobre que el pasado 20 de abril se cumplió un año y medio del asesinato del sacerdote originario del municipio de San Andrés Larráinzar, Hernández dijo que “Totik Marcelo, profeta y mártir por la paz de nuestro pueblo” es un libro que muchos esperaban”.

Autor de otros libros como El altar maya y Donde nace el sol, José Elías señaló que después de cinco presentaciones públicas en diferentes lugares, “algunos se sorprendieron de cómo tan rápido hizo una obra en torno al padre Marcelo”.

Remarcó: “Ha sido algo esperado y varias personas que han llegado a la presentación han agradecido el libro, porque es un referente para no olvidarnos de la memoria del padre Marcelo”.

El sacerdote comentó que su ilusión es sacar otro libro en torno a la vida del padre, por lo que junto con el llamado grupo independiente de “Memoria viva totik Marcelo”, está trabajando para escribir una nueva obra sobre la memoria del sacerdote tsotsil.

“Veo este deseo de conocer más sobre la vida del padre Marcelo. La idea es hacer uno nuevo en torno a la vida del padre desde su infancia, su formación, su conversión, su lucha y su martirio”, concluyó.