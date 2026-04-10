Presentan libro sobre IA y educación superior

Académicos de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) y la Universidad Panamericana, colaboraron para la realización del libro “Inteligencia Artificial y Educación Superior. Hacia la comprensión del campo”.

Durante la presentación del texto, en la librería del Fondo de Cultura Económica (FCE) “José Emilio Pacheco”, explicaron que en él se abordan los temas que constituyen las líneas de generación y aplicación del conocimiento que se desarrollan en los distintos grupos de investigación del que forman parte, teniendo a la Inteligencia Artificial (IA) como eje transversal.

El libro incluye seis capítulos que analizan la incorporación de las nuevas tecnologías en los escenarios educativos de nivel superior actuales desde una mirada territorial, académica y ética, para dilucidar sobre el presente y el futuro de las instituciones educativas en América Latina y de forma específica, en México.

Es una herramienta

Durante su participación en esta presentación, el rector Oswaldo Chacón Rojas expresó que la incorporación de manera crítica de la Inteligencia Artificial (IA) en los protocolos éticos para la investigación es necesaria, generando políticas que incentiven la originalidad, utilizando a la IA como una herramienta y no como el fin de esta actividad.

En este marco, los coordinadores de esta publicación coincidieron en que las reflexiones presentadas en este libro buscan arrojar luces sobre la forma en que esta tecnología es usada en el ámbito académico, tanto por docentes y estudiantes, así como el sentido ético que debe privar también en la investigación, buscando no solamente generar productos, sino en contar con profundidad y originalidad en los mismos, aún con la ayuda de la IA.

Participantes

Dicha presentación contó con la participación de la directora general de Investigación y Posgrado, María Eugenia Culebro Mandujano, así como los coordinadores del libro: Ilyana Mérida Martínez y Luis Alan Acuña Gamboa, además de la docente y autora, Yannett López Gutiérrez como moderadora.

El libro es una coedición entre la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas y la Universidad Autónoma de Baja California, instituciones que cuentan con el respaldo de la Red Nacional de Editoriales Universitarias y Académicas de México y de la Asociación de Editoriales Universitarias de América Latina y El Caribe.