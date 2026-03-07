Presentan libro sobre preservación de la biocultura

En el marco del II Foro de estudios interculturales, los investigadores Miguel Sánchez y José Luis Sulvarán presentaron el libro “Patrimonios bioculturales, buen vivir, economía solidaria”, que reúne distintos testimonios e investigaciones sobre cómo las comunidades intentan resguardar su identidad ante mecanismos de homogenización cultural.

Entre los casos que se tratan está el del pueblo Ch’ol de Palenque, quienes, señalan, están perdiendo la conexión con la naturaleza. Por lo mismo, lo presentadores señalaron la necesidad de implementar proyectos de investigación para recuperar esos saberes.

Cambios

El libro también aborda la profunda transformación que se ha dado en la ciudad de Oaxaca por los procesos de turistificación que crean tensión entre los intereses económicos y las necesidades de los pobladores.

Los autores que se encuentran en el libro, señalan los compiladores, escriben desde la frontera con Guatemala pasando por Chiapas, Oaxaca, Puebla o el Estado de México, mostrando las problemáticas de distintas comunidades que buscan preservar su territorio y cultura.

El material está disponible exclusivamente en línea, esto porque pese a la importancia de los textos, los compiladores señalaron los altos costos de editarlo en físico.