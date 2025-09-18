Presentan libro Voces de niño en la Universidad Intercultural

Con el objetivo de fomentar el diálogo y la promoción de la literatura en lengua maya Ch’ol, fue presentado este miércoles el libro “Voces de niño” (Ity’añ alälob) en los espacios de la Universidad Intercultural de Chiapas (Unich).

Lo anterior a través del Centro de Revitalización y Estudio de las Lenguas, coordinado por el maestro Silvestre Gómez Jiménez (Celali) y la Unich.

Objetivo

Este encuentro tuvo como propósito fomentar el diálogo y la promoción de la literatura en lengua maya Ch’ol, además de despertar el interés por la lecto-escritura entre estudiantes que cursan dicha lengua en la citada universidad.

La presentación contó con la participación del maestro Silvestre Gómez Jiménez del Celali y la maestra Morelia Irene Vázquez Martínez de Ciesas-Sureste.

Asistió también el escritor Ary Uriel López López, así como estudiantes, docentes e investigadores, reafirmando el compromiso de la Unich con la revitalización y preservación de las lenguas originarias.