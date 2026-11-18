La Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) presentó en una conferencia de prensa desarrollada en las instalaciones de la Librería del Fondo de Cultura Económica (FCE) “José Emilio Pacheco”, los lineamientos para regular el uso responsable y seguro de los dispositivos digitales personales y de las tecnologías de aprendizaje en sus aulas.

Ante los medios de comunicación, el rector Oswaldo Chacón Rojas afirmó que este es un tema que las instituciones educativas no pueden ignorar, debido a que existen datos y evidencias sobre los efectos que la presencia de estas tecnologías puede tener en el desarrollo de las clases y los procesos de aprendizaje.

Tendencia mundial

Señaló que estas consecuencias podrían generar un retroceso importante en la formación de los estudiantes, por lo que distintos gobiernos del mundo están tomando medidas para restringir el uso de dispositivos en los espacios educativos.

En ese sentido, mencionó el Acuerdo número 09/09/26 de la Secretaría de Educación Pública (SEP), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de septiembre de 2026, que busca fomentar la lectura y contribuir a elevar los índices educativos.

Explicó que, a partir de este contexto, la Unach construyó un documento de carácter vinculante que no se limita a un diagnóstico o una declaratoria de principios, sino que establece reglas y las sanciones correspondientes.

Detalló que su aplicación respeta la autonomía de cada programa educativo y considera las necesidades particulares para el uso de estos dispositivos durante las clases y añadió que los lineamientos son resultado de un diagnóstico realizado a través de la Secretaría Académica de la institución.

Cultura digital

Por su parte, el secretario Académico, Florentino Pérez Pérez, explicó que, después de realizar una encuesta, se identificó que el desafío no consiste únicamente en regular el uso de los aparatos electrónicos, sino también en formar una cultura digital basada en la responsabilidad, la conciencia crítica y el sentido educativo.

Expuso que la tecnología ofrece una doble dimensión: por un lado, permite diversificar los recursos didácticos y enriquecer las experiencias de enseñanza y aprendizaje; por otro, puede convertirse en un factor de distracción, fragmentar la atención y limitar la interacción entre estudiantes y docentes.

Por ello, señaló que se reflexionó y construyeron de manera colectiva acuerdos y criterios institucionales orientados a aprovechar el potencial educativo de la tecnología.

En el caso de la educación superior, el Acuerdo número 09/09/26 de la SEP reconoce la importancia de que las instituciones, en ejercicio de su autonomía, impulsen acuerdos y criterios propios para equilibrar el aprovechamiento académico de las tecnologías con el bienestar, la convivencia y la formación integral de sus estudiantes.

Este planteamiento representa una oportunidad para reflexionar sobre el papel de las universidades frente a la transformación digital y la necesidad de consolidar una cultura de ciudadanía y responsabilidad digital.