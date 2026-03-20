Presentan los primeros amparos de migrantes

Ante los juzgados federales, fueron interpuestos los primeros 52 amparos buscando la protección para cubanos deportados de Estados Unidos a la frontera sur de México, aunque decenas más están en ese proceso.

El director del Centro de Dignificación Humana, Jesús García Villagrán, explicó que este jueves se presentó la documentación y se espera la resolución de los jueces, ya que buscan que se les otorgue una Visa por Razones Humanitarias, ya que la repatriación se realizó en forma irregular.

El director hizo un llamado a la presidenta, Claudia Sheinbaum, ahora que “se hace una cooperación para ayudar a los cubanos que están en la Isla. Aquí hay muchos cubanos que necesitan ayuda, no estamos pidiendo dinero, sino que se les de la Visa por Razones Humanitarias”.

Asimismo, informó que se organiza la representación de la “Pasión de Cristo”, a la que están convocando a la población migrante que se encuentra varada en Tapachula, los cuales suman decenas de miles que no son atendidos en la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) ni en el Instituto Nacional de Migración (INM).

Dijo que se busca que la población y las autoridades se sensibilicen y conozcan lo que está pasando con los migrantes en la frontera sur, ya que ellos no quieren quedarse en Chiapas, sino ir a otros estados del país en donde cuenten con oportunidades de trabajo.

Puntualizó en cuanto a los amparos, que ya se presentaron 52 y están enlistados otros 92, aunque son cientos más los deportados que se encuentran en una situación de vulnerabilidad jurídica.