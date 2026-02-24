Presentan Mandos Únicos en Cintalapa y Ocozocoautla

En seguimiento a la instrucción del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, el secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, acompañado del subsecretario de Seguridad, Álvaro Serrano Escobedo, encabezó la presentación de los comandantes Mario Anaya Ayala y Edgar Chávez Segura, como nuevos Mandos Únicos en los municipios de Cintalapa de Figueroa y Ocozocoautla de Espinosa, respectivamente.

En su intervención, Aparicio Avendaño junto a las presidentas municipales de Cintalapa de Figueroa, Eva Elia Guzmán Gutiérrez y Nidia Alejandra de Los Santos Sarmiento, de Ocozocoautla de Espinosa, expresó que este reforzamiento tiene como objetivo fortalecer la coordinación y cooperación con autoridades de los tres niveles de gobierno.

Destacó que los comandantes de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), Mario Anaya Ayala y Edgar Chávez Segura, cuentan con una amplia trayectoria y experiencia en operaciones especiales: “La instrucción de nuestro gobernador Eduardo Ramírez Aguilar es redoblar esfuerzos para garantizar la tranquilidad de las familias chiapanecas”.

Finalmente, el titular de la SSP reiteró su compromiso de trabajar de la mano con los ayuntamientos para impulsar operativos y acciones interinstitucionales: “en unidad y como un solo equipo vamos a construir el Chiapas seguro que todos queremos”.