Presentan mapa curricular a preparatorias particulares

Para garantizar que cada maestro tenga las herramientas, competencias y la sensibilidad necesaria para acompañar a sus estudiantes en su transformación, se realizó la revisión y actualización de los perfiles profesiográficos, articulada con el Marco Curricular Común para la Educación Media Superior.

Instituciones

El director de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación del Estado, José Adrián Brindis Bautista y el jefe de Servicios Escolares, Dagoberto Ruiz Arroyo, acudieron a la presentación del Mapa Curricular y Perfiliario a escuelas preparatorias particulares de Chiapas.

El catálogo de escuelas particulares del nivel preparatoria en Chiapas es de 77 instituciones. El director destacó que, los perfiles aquí establecidos consideran la formación académica, la experiencia, las competencias pedagógicas y, sobre todo, la ética y sensibilidad que cada docente debe tener para responder a los retos del siglo XXI.

Fortalecimiento

“Siguiendo los principios de la Nueva Escuela Mexicana, que nos invita a construir una educación inclusiva, humanista, equitativa y con rostro social, estamos trabajando con dedicación para fortalecer la formación de nuestros docentes.”

Teniendo como sede el Instituto Hispanoamericano “Jaime Sabines” en Tuxtla Gutiérrez, se hizo de manera protocolaria el trabajo de presentación a cargo del colegiado que preside Jesús Castillo, denominado Colegiado de Innovación y Acompañamiento Docente de Escuelas Preparatorias (Ciadep).