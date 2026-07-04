Presentan monitoreos ambientales en Berriozábal

Investigadores de las carreras de Ingeniería Química, Ingeniería Bioquímica y de la Maestría en Ciencias en Ingeniería Bioquímica del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, realizaron diversos monitoreos ambientales en el municipio de Berriozábal, correspondientes al periodo comprendido entre el segundo semestre de 2025 y junio de 2026.

Con el propósito de fortalecer la vinculación entre la academia y el sector público, el Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez presentó al Ayuntamiento de dicho municipio los resultados de esas investigaciones.

Claudia Ivette Ruiz Suárez, jefa del Departamento de Ingeniería Química y Bioquímica, destacó que este tipo de encuentros fortalecen la vinculación institucional y consolidan las bases para futuras acciones de colaboración en materia de investigación científica, formación de estudiantes y generación de soluciones sustentables.

El alcalde Jorge Arturo Acero Gómez recibió a la comitiva del Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez. Los investigadores realizaron una presentación técnica y entregaron un expediente con los resultados obtenidos en los monitoreos, derivados de proyectos de investigación y vinculación desarrollados por la institución.

Como parte del diálogo, autoridades municipales y representantes del Tecnológico analizaron la posibilidad de impulsar nuevas líneas de colaboración orientadas al desarrollo de proyectos conjuntos que involucren a estudiantes, personal investigador, autoridades municipales y dependencias estatales.

“Con estas acciones se reafirma el compromiso del Tecnológico con la investigación aplicada, la transferencia de conocimiento y la vinculación estratégica con los distintos órdenes de gobierno, promoviendo proyectos que contribuyen al desarrollo sustentable”.