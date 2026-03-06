Presentan Norma Internacional ISO 37001 Antisoborno

Durante la presentación de la implementación integral de un Sistema de Gestión Antisoborno conforme a la Norma Internacional ISO 37001 en la Secretaría de Salud (SSA) del estado, a través de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SAyBG), el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar destacó que esta iniciativa busca consolidar una administración pública eficiente, ordenada y con altos estándares de transparencia y honestidad en el manejo de los recursos públicos. Señaló que esta política contribuirá a fortalecer el bienestar de la población, impulsar el desarrollo y avanzar hacia una prosperidad compartida.

En ese marco, el mandatario sostuvo que la corrupción ha sido un flagelo que durante años ha afectado profundamente a México, por lo que avanzar en la aplicación de este tipo de políticas administrativas representa un paso trascendental para fomentar una nueva cultura de integridad, ética y responsabilidad en el servicio público. Asimismo, explicó que el propósito es garantizar que las licitaciones en el sector salud y en otras áreas se realicen con total apertura y transparencia, lo que permitirá obtener mejores resultados en beneficio de la ciudadanía.

“Someternos a la normatividad internacional ISO 37001 es muy importante para nuestro gobierno. Iniciamos con la Secretaría de Salud, pero avanzaremos a otras dependencias como la Secretaría de Infraestructura, porque es una instancia donde se manejan recursos y se llevan a cabo adquisiciones y licitaciones. Estoy convencido de que en esta época nos toca hacer lo que nos corresponde para cambiar las cosas en Chiapas y México”, expresó.

Avances

Ramírez Aguilar señaló que los avances en materia de paz y seguridad han permitido concentrar esfuerzos en acciones orientadas al desarrollo social y económico del estado, sobre todo en 12 municipios prioritarios, donde se busca atender necesidades en rubros como salud, educación, vivienda, caminos y agua potable. “Al concluir el gobierno queremos decir: así vivían antes, en el olvido, y hoy viven con prosperidad”, comentó.

El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado, Juan Carlos Moreno Guillén, reconoció la importancia de este paso institucional y consideró que refleja el compromiso de las autoridades para actuar con estricto apego a la legalidad, fortalecer el combate a la corrupción y mejorar la eficiencia en la gestión pública. Subrayó que estas acciones se traducirán en beneficios directos para la sociedad, particularmente en garantizar que ninguna persona se quede sin acceso a servicios de salud.

Por su parte, la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Ana Laura Romero Basurto, explicó que la implementación de esta norma permitirá prevenir, detectar y erradicar riesgos de corrupción, además de estandarizar los procesos dentro de la Secretaría de Salud (SSA). Detalló que las acciones estarán sustentadas en protocolos claros, transparentes y verificables, lo que fortalecerá el orden institucional y la confianza de la ciudadanía. “Cuando los procesos se estandarizan y se someten a mecanismos internacionales de control, la corrupción deja de tener espacios para existir”, puntualizó.

Transparencia

El secretario de Salud, Omar Gómez Cruz, informó que esta es la primera dependencia estatal en adoptar esta norma, lo que permitirá fortalecer los procedimientos institucionales, cerrar espacios a la corrupción y asegurar el uso responsable de los recursos públicos. Subrayó que en el sector salud la ética y la transparencia son fundamentales, ya que cada decisión y cada recurso administrado inciden de manera directa en la atención y el bienestar de la población.

A su vez, la secretaria técnica del Consejo Nacional de Salud para el Bienestar, María Eugenia Lozano Torres, felicitó al gobierno estatal por impulsar un trabajo coordinado orientado a llevar salud y bienestar a la población. Destacó la visión humanista del gobernador, al promover estrategias alineadas con las políticas que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum para garantizar servicios de salud dignos en las comunidades más vulnerables.

En el evento estuvieron presentes la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Alejandra Gómez Mendoza; la diputada presidenta de la Comisión de Salud del Congreso del Estado, Faride Abud García; el diputado presidente de la Comisión de Vigilancia, Anticorrupción, Transparencia e Información Pública del Congreso del Estado, Juan Marcos Trinidad Palomares; el director general del Isstech, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez; el consejero jurídico del Gobierno del Estado, Guillermo Nieto Arreola; y el subdirector comercial de American Trust Register (ATR), Luis Carlos Martínez Quiñones, entre otros.