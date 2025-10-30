Presentan novela sobre la salubrista Audrey de Coss

La novela inspirada en la salubrista Audrey de Coss Tovilla, médico general egresada de la Facultad de Medicina de la Facultad de Medicina de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), plasma los más de 30 años que esta mujer ha dedicado en diversas áreas de la salud, las experiencias más significativas de su carrera, en la atención de pacientes.

En entrevista, dijo que el ejercicio de la medicina ha cambiado totalmente; “nosotros cuando iniciamos todo era clínica, de lograr hacer las cosas con lo que había, hoy día hay más tecnología y formas de resolver las cosas”; por eso invitó a los futuros médicos a vean a sus pacientes con atención dirigida a la persona, no como cualquier cosa o como una estadística.

Indicó que el libro plasma también la visión de una mujer en la medicina; porque es más difícil para una mujer ser médico, porque a veces lleva a postergar la maternidad, por ejemplo, porque la carrera es muy larga y las jornadas de trabajo son muy arduas.

Los docentes de la Facultad de Medicina, Ángel René Estrada y Jordan Corzo fueron los encargados de comentar esta obra, destacando su entrega y gran trabajo, escrita por Margarita Aguilar; escritora mexicana también con una amplia trayectoria en la salud. A la presentación acudieron estudiantes y personal del sector salud.

Mensaje

A los formadores de médicos les dice que motiven a sus estudiantes, que sean conscientes de la importancia de su labor para quienes lo necesitan.

Audrey de Coss Tovilla ha realizado muchos cursos de epidemiología en tuberculosis pulmonar, ha sido asesora y formadora en diversos sistemas, hizo una residencia en la Universidad de Texas, certificado por Comités normativos en medicina general, capacitado en lepra, obstetricia, capacitadora de parteras, entre muchos otros trabajos.