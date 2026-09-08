Presentan nuevo grupo de las tribus de Morena

En rueda de prensa, como parte del proceso interno del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el Colectivo Tapachula Raíces de la Transformación dio a conocer los nombramientos de los que serán los coordinadores para los distritos local y federal, así como municipal de Tapachula, y con ello los eventuales precandidatos de este movimiento a las próximas elecciones del 2027.

Este grupo es alterno a otros dentro del mismo partido de Morena, como parte de la disputa por las eventuales candidaturas en las próximas elecciones locales y federales a disputarse el próximo año. Destacan, entre otros, María del Carmen Salas Miranda, conocida como la Química Carmelita, quien en fechas pasadas realizó una asamblea informativa dentro de las jornadas de defensa de la transformación y la soberanía nacional, quien señaló ser la coordinadora municipal de este movimiento; otros personajes son Reyna Sánchez Arévalo y, finalmente, para la coordinación del Distrito Electoral Federal XII, el empresario constructor Carlos Díaz Saldaña.

Trayectoria

Sobre Carlos Díaz Saldaña, político de muchos años, ha participado en distintas contiendas políticas: dos veces para diputado local, una para diputado federal y otra más para la presidencia municipal; en ninguna de estas ha logrado el triunfo. Además, su nombre cobró relevancia a nivel nacional luego de que fuera relacionado con supuestos contratos con la línea “Z” del Tren Interoceánico y su amistad con el hijo de Andrés Manuel López Obrador.

En su intervención, la química Carmelita señaló que este grupo tiene un trabajo definido acorde a la Cuarta Transformación y han brindado el respaldo tanto al fundador de Morena como líder principal, Andrés Manuel López Obrador, como a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Reconoció los beneficios que el movimiento de la Cuarta Transformación ha dado al pueblo de México y señaló que este movimiento es parte de la democracia interna del partido en Chiapas y en particular de Tapachula.