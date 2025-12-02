Presentan nuevo recurso jurídico para preescolar

En seguimiento a las instrucciones del titular de la política educativa en Chiapas, Roger Mandujano, la Dirección de Educación Básica presentó la Plataforma del Marco Jurídico Interactivo del Departamento de Educación Preescolar, una herramienta diseñada para acompañar y fortalecer el trabajo del magisterio en seguimiento a la política pública de transparencia y cero impunidad del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar.

Durante su intervención, Nancy Coello, jefa del Departamento de Educación Preescolar, destacó que construir el futuro del nivel implica también acercar herramientas prácticas que brinden certeza laboral, claridad en los deberes y responsabilidad profesional.

El Departamento de Educación Preescolar identificó la necesidad de contar con un recurso que facilitara un acceso claro, práctico y oportuno a las disposiciones jurídicas y técnicas que orientan el quehacer escolar y administrativo.

En respuesta, se desarrolló la Plataforma del Marco Jurídico Interactivo, concebida como un espacio confiable que favorece la consulta, comprensión y aplicación de los lineamientos normativos vigentes.

Herramienta digital

La implementación de esta herramienta permitirá que el personal del nivel preescolar agilice la atención de situaciones educativas y administrativas, fortalezca una toma de decisiones fundamentada y asegure que cada acción institucional se realice con estricto apego a la normatividad.

Por su parte, Uri Estrada Lara, docente de preescolar y creador de la plataforma, subrayó que esta innovación promueve un acceso más ágil y actualizado al marco jurídico, lo que facilita prácticas educativas seguras, fundamentadas y alineadas al bienestar de niñas y niños.