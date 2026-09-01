Presentan octavo Festival del Cacao y Chocolate

Para conmemorar el Día Nacional del Cacao y Chocolate, la diputada presidenta de la Comisión de Turismo, Paola Mendoza Saldaña, presentó este lunes la octava edición del Festival Chiapaneco del Cacao y Chocolate, que se llevará a cabo del 2 al 4 de septiembre en el Hemiciclo a Juárez.

La legisladora destacó la importancia de promover la producción de cacao en Chiapas e invitó a la ciudadanía a conocer los municipios productores.

“Si ustedes pueden realizar visitas a los municipios que son productores se van a enamorar no solo del recorrido, sino de cada uno de los procesos que ellos realizan y lo verdaderamente importante, que lo hacen con un amor y pasión”, expresó.

Sede

Mendoza Saldaña agradeció a los impulsores del festival y subrayó que el Congreso del Estado sea sede de este evento. “Hoy nos une el octavo Festival Chiapaneco del Cacao y el Chocolate. Tienen ediciones en Tapachula, en San Cristóbal y en esta ocasión en Tuxtla. Agradecerles también que nos hagan el honor de que el congreso sea sede de este festival y nosotros estamos aquí para servirles y para poder promover lo que es de Chiapas”, señaló.

La diputada reconoció la labor del organizador del festival, Jorge Trujillo, y de la chef Rebeca Vélez Rodríguez, maestra chocolatera de Chiapas, quien también tomó la palabra para compartir su visión sobre el valor del cacao chiapaneco.

“La calidad que tiene nuestro cacao es importante darlo a conocer”, afirmó Vélez Rodríguez, quien recordó que el festival nació como una iniciativa ciudadana.

La chef reflexionó sobre la necesidad de valorar el cacao local: “Nos damos cuenta de que el cacao a veces lo valoran más en otros lugares. En otros países vienen y se llevan nuestro cacao y luego ya después lo transforman y nos lo regresan carísimo de París. Y entonces nosotros podemos hacer ese trabajo”, enfatizó.

Vélez Rodríguez invitó a los asistentes a descubrir las múltiples facetas del cacao, más allá del chocolate. “Cuando uno escucha cacao inmediatamente piensa en una tablilla de chocolate, pero hay más. Hay toda la historia, hay medicina, hay que preservar esa cultura que tenemos tatuada en nuestro ADN”, explicó.

Finalmente, hizo un llamado a la población para que asista y apoye a los productores locales. “Invitar a toda la gente que venga, sé que es entre semana, pero es super importante que traigan a los niños, va a haber actividades artísticas. Hay que promoverlo y degustarlo y que hagan un esfuerzo por venir”, concluyó.

El festival ofrecerá conferencias, catas, talleres y diversas actividades gratuitas, con el objetivo de promover y enaltecer la cultura del cacao en Chiapas.