Presentan oferta de unidades eléctricas

La Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado dio el primer paso formal para acercar al sector transportista en su modalidad de colectivos a la electromovilidad, a través de un evento de vinculación con una empresa nacional que desarrolla sistemas integrales de transporte eléctrico.

De acuerdo con la titular de la dependencia, Albania González Pólito, este encuentro estuvo dirigido a los concesionarios de la modalidad colectiva de Tuxtla Gutiérrez, con el propósito de que conozcan las opciones para actualizar sus unidades, transformar sus sistemas de operación y mejorar tanto sus ganancias como el servicio que ofrecen.

Destacó que en el país existen empresarios, ingenieros y personal calificado dedicados a la construcción de autobuses cien por ciento eléctricos con tecnología de punta, como la empresa Ev Skylinner, presente en el evento.

González Pólito explicó que otro avance es la posibilidad de modificaciones legales que permitan al concesionario transitar de ser una persona con un solo vehículo a constituirse como empresas de transporte, similares a las que operan en otras entidades.

Aseguró que esto facilitaría la incorporación de unidades con capacidad superior a 20 pasajeros sentados, equipadas con aire acondicionado, pantallas, Wi-Fi y sistemas de cobro electrónico que aseguran que el pago del usuario llegue directamente al transportista.

Conejobus proyecto fracasado

Al ser cuestionada sobre lo sucedido con el proyecto del Conejobus el cual no funcionó, la secretaría reconoció que aquel intento tuvo una amplia participación estatal y terminó operando con cobros en efectivo, lo que generó dificultades.

Enfatizó que el modelo actual es distinto, el Estado solo tendrá un papel de supervisión, sin participación directa en las empresas, y no se obligará a los concesionarios a cambiar su estatus ni se les retirarán placas o concesiones.

Reiteró que este tipo de vinculaciones se repetirán como parte de una estrategia de transformación gradual del sistema de transporte en Chiapas.