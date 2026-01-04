Presentan patrullas para detectar autos robados

En compañía del fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, y del secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio, el presidente municipal, Ángel Torres, presentó las Unidades Especializadas en Recuperación de Vehículos, como parte del fortalecimiento de las tareas de seguridad en Tuxtla.

Las unidades fueron equipadas por la Secretaría de Seguridad del Pueblo, en apego a las directrices del gobernador Eduardo Ramírez, con 32 equipos con sistema RFID (Identificación por Radiofrecuencia), y la capacitación de 40 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Tuxtla Gutiérrez, a cargo del Comisario David Hernández.

Misión: recuperarautos robados

Las patrullas cuentan ahora con cámaras y lectores de alta gama, enlazados al C5 Escudo Pakal, lo que permite mejorar la detección de vehículos con reporte de robo y la capacidad de respuesta operativa.

Desde octubre de 2025, se han recuperado más de 80 vehículos en Tuxtla Gutiérrez gracias a la incorporación de esta tecnología. “Seguimos trabajando de manera coordinada entre los tres órdenes de gobierno para fortalecer la prevención y la seguridad de nuestra ciudad”, expresó el alcalde capitalino desde las instalaciones de la Secretaría de Seguridad del Pueblo.