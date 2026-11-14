Presentan plan de contención contra el sarampión en el sur

La coordinación entre los gobiernos estatal y federal permite reforzar la estrategia de contención del sarampión en Chiapas. En este contexto, el secretario de Salud, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, presentó al secretario de Salud del Gobierno de México, David Kershenobich, el “Plan de contención contra el sarampión en la frontera Sur”. Durante este encuentro se destacó que la entidad registra cinco casos confirmados y que en los últimos 10 días no se han presentado nuevos pacientes, un avance relevante ante los más de 600 kilómetros de frontera y el constante tránsito de personas por esta región.

Cercos epidemiológicos

Como parte de esta estrategia se mantienen activos los cercos epidemiológicos, la búsqueda de casos probables, el seguimiento de contactos, la vigilancia epidemiológica y el fortalecimiento de la capacidad de diagnóstico. Asimismo, durante 2026 se han aplicado dos millones 068 mil dosis de vacunas contra el sarampión, mediante bloqueos vacunales y la instalación de módulos fijos y semifijos para ampliar la protección de la población.

En esta presentación también estuvieron presentes el subsecretario de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional, Rafael Valdez Vázquez; y el director general del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, Miguel Ángel Nakamura López.