Presentan plan de respuesta a la emergencia obstétrica

Como rectora de la política pública sanitaria a nivel estatal, la Secretaría de Salud de Chiapas (SSA) presentó el Plan de Respuesta a la Emergencia Obstétrica en el Periodo Invernal 2025-2026, con el compromiso de todas las instituciones del sector salud, de trabajar de manera coordinada para contener la mortalidad materna en esta temporada, cuando suele registrarse un incremento del 43 por ciento.

En reunión de trabajo, el secretario de Salud del estado, Omar Gómez Cruz, mencionó que en el cierre de año se elevan las muertes maternas, por lo que convocó al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), los Servicios Públicos de Salud IMSS-Bienestar, Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y Secretaría de Marina (Semar) a cerrar filas en torno a este plan, cuyo objetivo es disminuir este indicador a través de la estrategia Cero Rechazo Obstétrico, con la cual se busca impactar en el mejoramiento de la cobertura, acceso y calidad en la atención de la mujer embarazada.

El director estatal de Salud Pública, Orlando García Morales, presentó el Plan de Respuesta a la Emergencia Obstétrica, que inicialmente se enfocará en 12 municipios de Chiapas, donde están incluidos aquellos que reportan la incidencia más alta en este indicador.

El plan de acción contempla el monitoreo diario de las mujeres embarazadas e identificar a quienes presenten un embarazo de algo riesgo, para canalizarlas a la unidad prestadora de servicios más cercana para garantizar la atención. Se trata de impulsar una estrategia estandarizada, consolidando la atención médica primaria y comunitaria.

Participaron en esta reunión de alto nivel para la salud materna, titulares y representantes del IMSS, Servicios Públicos de Salud IMSS-Bienestar, Sedena y Semar; los jefes de las 10 jurisdicciones sanitarias y directores de unidades de salud