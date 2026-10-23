Presentan plaquette poético visual en festival de artes

En el marco del primer día del Festival Universitario de las Artes 2026 de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), se llevó a cabo la presentación de la plaquette “Trazar la vida, tejer las palabras”, que es parte de un proyecto escolar del Laboratorio Interdisciplinar en conjunto con la Licenciatura de Artes Visuales y la de Escritura Creativa.

En este sentido, los organizadores y guías de esta sinergia entre la literatura y el dibujo, los docentes Shingo Kuraoka y Yolanda Gómez Fuentes, expresaron que el proceso y publicación de los textos de manera independiente busca que los cinco alumnos de Escritura Creativa de tercero, quinto y séptimo semestre del Eje de Poesía se formen como los futuros creadores en Chiapas, bajo los rigores y valores estéticos más elevados.

Asimismo, 17 estudiantes de quinto semestre de Artes Visuales participaron al elaborar los dibujos con interpretación libre que ilustran el interior de la plaquette.

Diálogo e imágenes

En el auditorio de la Facultad de Artes de la Unicach, los jóvenes creadores de Escritura Creativa mostraron parte de sus poemas ante el público presente. De igual forma, quienes forman parte de la Licenciatura en Artes Visuales hablaron acerca del proceso de plasmar y darle imagen a los textos líricos. Esta colaboración entre ambas carreras permitió que viera la luz este primer trabajo que tiene la intención de llegar a posibles lectores tanto dentro como fuera de la universidad.

Los docentes, previo a que los estudiantes engalanaran el evento cultural, comentaron cómo lograron plasmar las ideas de estas jóvenes mentes creativas con las inquietudes propias de la edad, de la actualidad artística y su impacto en la sociedad mediante el arte visual y los poemas.