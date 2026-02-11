Presentan primer informe anual de actividades

En el marco de una Asamblea Ordinaria, el Comité Directivo 2025-2027 de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en Chiapas, presidido por el M.A.C. Rogelio Tamayo Carboney, presentó su primer informe anual de actividades correspondiente al año 2025, el cual fue aprobado por la mayoría de los socios reunidos.

Durante la sesión, presidida por Roberto Calvet Roquero en representación del Consejo Directivo Nacional, Tamayo Carboney detalló los avances y logros del gremio en el estado. Subrayó que el informe “refleja el esfuerzo colectivo, la voluntad de unidad y el compromiso permanente con el fortalecimiento del sector”.

Entre las acciones más relevantes del 2025, destacó: La firma de 19 convenios de colaboración, la celebración de aproximadamente 80 reuniones con autoridades de los tres órdenes de gobierno para fortalecer la vinculación, la participación activa en consejos estatales y regionales de infraestructura.

Un fuerte impulso a la capacitación, con 161 cursos que beneficiaron a 2,113 personas, acumulando 28,878 horas-hombre de formación, la constitución de la Comisión de Proyectos Ejecutivos de Infraestructura, la intervención en las reformas a la Ley Estatal de Obra Pública y en la actualización del Tabulador de Precios.

De manera paralela, el tesorero de la delegación, Romeo Guadalupe Natarén Velázquez, presentó y obtuvo la aprobación del Informe Financiero 2025 y del Presupuesto de Egresos e Ingresos para el 2026.

Humberto Fentanes Salomón, presidente del Comité Consultivo, respaldó los informes presentados, emitiendo una opinión positiva en nombre de los ex presidentes de la delegación.

Mirando al 2026

Al presentar el Plan de Trabajo para el presente año, el presidente Tamayo Carboney enfatizó que el objetivo central será fortalecer la delegación en Chiapas mediante ejes estratégicos claros: vinculación institucional, crecimiento gremial, desarrollo académico, solidez patrimonial y cohesión social e identidad.

La CMIC Chiapas reafirmó su compromiso de representar y potenciar a la industria de la construcción en la entidad, trabajando de la mano con sus afiliados y las autoridades para el desarrollo de la infraestructura estatal.