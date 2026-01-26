Presentan primera Unidad de Neurodesarrollo Infantil

El director del Hospital de Especialidades Pediátricas (HEP), Rafael Guillén, acompañado del titular del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chiapas, Hermilo Domínguez, junto a autoridades e investigadores, inauguraron la Unidad de Neurodesarrollo Infantil del HEP, en coordinación con el IMSS-Bienestar.

El evento sirvió de marco para la firma de convenio entre el IMSS, el HEP y el sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Chiapas para la atención de infancias con Autismo y Terapia de Lenguaje.

Mayor atención de alta especialidad

Estás acciones permitirán atender el compromiso de ofrecer servicios a niñas y niños que requieren atención de alta especialidad, explicó el director del hospital, Rafael Guillen.

Agregó que la Unidad de Neurodesarrollo atiende la demanda de servicios de alta especialidad de todo Chiapas, incluyendo capacitación para nuevos médicos especialistas con aval de la UNAM.

Nuevos servicios

En tanto que el convenio crea una red de interdependencias, para que los niños que requieran atención especializada puedan transitar entre las instituciones que ofrecerán servicios conjuntos de, por ejemplo, diagnóstico, terapia, estudios especializados, servicios de alta especialidad como Genética, Paidopsiquiatra, Alergologia, atención al autismo y paladar hendido, entre otros.

Obra en beneficio de las infancias

Por su parte el delegado del IMSS en Chiapas, Hermilo Domínguez, explicó que se trata de un proceso histórico en beneficio de las infancias, pues con la participación también de la Secretaría de Salud en Chiapas se tiene un proyecto líder en México.

Pero sobre todo continúa acercando a los chiapanecos servicios de primer nivel y formando a nuevos médicos para que la entidad tengas más y mejores especialistas de calidad.

En este contexto, Gerardo Orantes Jordan, jefe de la Oficina de la Dirección General de IMSS Bienestar, explicó que se trata de la primera Unidad del Neurodesarrollo de la historia del IMSS Bienestar, fuera de la Ciudad de México.

Esta primer unidad que con orgullo se crea en Chiapas, dijo se busca que se convierta en un modelo nacional del IMSS-Bienestar para que sea replicada en mas estados de la República.

Se armonizan con ley de autismo

Importante mencionar que estas acciones se generan en el marco de la reciente Reforma a la Ley Estatal de Autismo que ordena un marco de obligatoriedad institucional.

En el evento participaron también Sofía Carlota, coordinadora de Servicios Públicos del Instituto Mexicano del Seguro Social; Gerardo Orantes Jordan, jefe de oficina de la Dirección General de Servicios Públicos del IMSS; Ana Isabel Granda directora del DIF, la directora del IMSS “XIV de Septiembre”, Daniela Miranda; médicos, investigadores entre otros.