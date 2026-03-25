Presentan programa EPO+Chiapas

Con el propósito de fortalecer la investigación, la docencia especializada y la vinculación institucional en el campo de la comunicación política, la opinión pública y la gobernanza democrática, la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), presentó el Programa de Estudios Políticos y de Opinión Pública (EPO+ Chiapas), el cual estará a cargo del Instituto de Investigaciones Jurídicas con sede en Ocozocoautla.

La lección inaugural de este programa corrió a cargo del investigador y profesor titular de la Universidad Complutense de Madrid, José Antonio Ruiz San Román, quien disertó la Conferencia Magistral “La investigación y la docencia en Opinión Pública: posibilidades y desafíos contemporáneos”.

Apertura

Durante la apertura de los trabajos de este programa, el rector Oswaldo Chacón Rojas manifestó que este es un programa pertinente en la entidad, ante la pluralidad cultural, étnica, lingüística y social existente.

Aseguró que se viven tiempos donde la política no se define en los despachos, sino en las plazas, en las redes sociales y en la mente de cada ciudadano, por lo que la opinión pública se ha convertido en un motor fundamental de las transformaciones sociales.

Por su parte, el secretario de Educación Roger Mandujano celebró esta oportunidad y la reconoció como un espacio estratégico para generar valor público, en beneficio tanto de las instituciones como de la sociedad en su conjunto.

Reconocimiento

En este sentido, el titular de la política educativa refrendó su reconocimiento a esta iniciativa, cuyos resultados se perfilan como herramientas innovadoras y de alto impacto para los distintos sectores sociales.

Al respecto, el encargado de este programa y docente del Instituto de Investigaciones Jurídicas, Alberto Zuart Garduño, señaló que este espacio no es solo una lección inaugural, sino el punto de partida para generar sinergias y alianzas estratégicas, además de impulsar la cooperación internacional y sobre todo desarrollar formación de alto nivel en beneficio de este estado.

Fondos internacionales

El programa EPO+Chiapas será presentado formalmente ante actores académicos, legislativos y sociales, buscando impulsar la captación de fondos internacionales mediante capacitación especializada, establecer mecanismos de colaboración con el Congreso del Estado, consolidar redes universitarias nacionales e internacionales, además de promover la formación especializada en inteligencia artificial aplicada a la opinión pública, comunicación política y calidad gubernamental.

Todo esto a través de fortalecer la presencia académica, institucional y estratégica del programa mediante actividades de docencia, investigación, internacionalización y vinculación interinstitucional en el estado de Chiapas.