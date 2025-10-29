Presentan propuesta para interrupción del embarazo

Este martes se presentó en el Congreso del Estado la Iniciativa de Ley para la Interrupción Legal del Embarazo de Niñas y Adolescentes en el Estado de Chiapas.

La diputada presidenta del Congreso del estado de Chiapas, Alejandra Gómez Mendoza, dijo que la propuesta es impulsada por las diputadas: Faride Abud García, Elvira Catalina Aguiar Álvarez, Marcela Castillo Atristain, Flor de María Guirao Aguilar, Rosalinda López Sánchez, Ana Karen Ruiz Coutiño y Andrea Negrón Sánchez.

La iniciativa llega en un contexto crítico para la entidad, que ocupa el primer lugar nacional en embarazo infantil y adolescente, un problema que, según datos nacionales, se manifiesta con un caso diario en niñas.

“Incidimos para que podamos disminuir el embarazo infantil en Chiapas”, afirmó Gómez Mendoza durante la presentación.

“Creo que es muy importante que las chiapanecas y los chiapanecos sepamos que este tipo de iniciativas lo que nos ayudan es para dar justicia social a estas niñas que han sido, voy a llamar violentadas, aunque no es la palabra correcta, y creo que eso nos va a ayudar a que ellas puedan volver a insertarse en este tejido social”, expresó.

Tras su primera lectura, la iniciativa fue turnada a comisiones para su análisis y dictamen, y se espera que sea votada en el pleno en las siguientes semanas.

En paralelo al proceso legislativo, la legisladora dijo que ya se están realizando mesas de trabajo con instituciones del sector, como la Secretaría de Salud y el DIF Estatal, para garantizar la operatividad de la ley.

“El objetivo es poder garantizar estos servicios a las niñas y adolescentes y poder llevar los procesos y los protocolos de la mejor manera para no revictimizarlas en este tipo de casos tan lamentables”, indicó.