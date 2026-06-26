Presentan protocolo para pacientes con autismo

El hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) XIV de Septiembre presentó el Protocolo de Inclusividad para Pacientes con Autismo, colocando a Chiapas como punta de lanza en México y Latinoamérica.

Se trata de un manual de procedimientos que se ejecuta en todo el hospital, fundamentalmente en los espacios de Urgencias, Hospitalización y Consultas, explicó el delegado del IMSS en Chiapas, Hermilo Domínguez.

Con este Protocolo, desde la puerta del hospital los agentes de seguridad identificarán a las personas con autismo, en áreas de urgencias se habilitó un cuarto de contención sensorial, se redujeron los estímulos, se coordina el servicio de imagenología.

Además, se cuenta con herramientas visuales como pictogramas, además de bloqueadores de sonido, lentes oscuros, pero sobre todo capacitación entre los médicos para entender el diagnóstico de autismo y atender la urgencia médica desde el respeto y conocimiento.

TEA

El Protocolo es el resultado del trabajo coordinado por el IMSS y el acompañamiento de la sociedad civil, que esperaba de manera inicial un manual para el área de urgencias, pero el nosocomio lo amplió a todos los servicios.

En este contexto, la sociedad civil representada por la Asociación TEA Chiapas agradeció la sensibilidad del doctor Hermilo Domínguez, quien desde el primer momento impulsó el proyecto que beneficiará a miles de pacientes.

Asimismo, aplaudieron el compromiso de Daniela Miranda López, directora del Hospital General Regional de Especialidades, XIV de Septiembre, quien coordina acciones para atender a toda la comunidad de pacientes en Chiapas, desde un enfoque integral.