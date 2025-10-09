Presentan proyecto: Los Pulmones de la Capital

Se presentó el proyecto “Los Pulmones de la Capital”, una iniciativa que busca proteger y conservar la zona arbolada más importante de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, con más de 6,400 árboles, fundamental para el equilibrio ambiental, la biodiversidad y la calidad de vida de sus habitantes, contribuyendo en las acciones de esta Nueva ERA encabezada por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar.

Durante el evento, estuvieron presentes la secretaria de Medio Ambiente e Historia Natural (Semahn), Magdalena Torres Abarca; el director de Áreas Naturales y Vida Silvestre, Eduardo Balcázar Castillo; la secretaria de Medio Ambiente y Movilidad Urbana, Jacqueline Acosta; y Joselyni Díaz, representante de asociaciones civiles.

En su intervención la titular de Semahn, Magdalena Torres Abarca, destacó la relevancia ecológica y social de esta área, subrayando que su protección representa un paso firme hacia un modelo de desarrollo urbano sustentable.

Consulta ciudadana

Asimismo, el director de Áreas Naturales y Vida Silvestre, Eduardo Balcázar Castillo, explicó que con esta acción se da inicio a la consulta ciudadana, mecanismo participativo que permitirá a la población expresar su opinión y conocer de primera mano los beneficios ambientales y sociales de conservar este espacio, que representa un verdadero respiro para la capital chiapaneca.

En colaboración con el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez se busca garantizar la transparencia y la inclusión de todos los sectores de la sociedad, fortaleciendo la decisión de impulsar la declaratoria de Área Natural Protegida (ANP) junto a la secretaria de Medio Ambiente y Movilidad Urbana, Jacqueline Acosta, que asegurará la conservación de este sitio frente al crecimiento urbano.

Cabe mencionar que la participación de las asociaciones civiles representadas por Joselyni Díaz reafirman el compromiso y trabajo constante, contribuyendo a la conservación de los ecosistemas urbanos y a la concientización sobre la necesidad de cuidar nuestro entorno.

El proyecto “Los Pulmones de la Capital” reafirma el compromiso del Gobierno del Estado, la Semahn y la sociedad chiapaneca para trabajar de manera conjunta en la defensa de los recursos naturales, y en la construcción de un futuro más sostenible para Tuxtla Gutiérrez.