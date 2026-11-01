Presentan proyectos para el cuidado del agua

Estudiantes de licenciatura y posgrado del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, de Ingeniería Química y Bioquímica, presentaron proyectos que abordan alternativas para el tratamiento de aguas residuales, el aprovechamiento de subproductos y la vigilancia de las condiciones del recurso hídrico mediante soluciones científicas y tecnológicas.

Participaron en el segundo Encuentro Estatal de Espacios de Cultura del Agua, encabezado por la Comisión Estatal del Agua y de Saneamiento (CEAS), en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y la dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios, donde presentaron sus propuestas.

Karina Montesinos Cárdenas, directora de la CEAS, destacó que estas actividades buscan generar conciencia ambiental y fomentar una cultura de prevención para la conservación de las cuencas de Chiapas.

Prevención

Señaló que la educación y la sensibilización social son fundamentales para proteger las fuentes de abastecimiento y evitar la contaminación de los cuerpos de agua. Destacó la importancia de prevenir los problemas ambientales antes de que sus efectos sean mayores.

El encuentro reunió a representantes de instituciones, agentes de cambio y ciudadanía para compartir experiencias y sumar esfuerzos en favor de un futuro hídrico sostenible.

También se resaltó el trabajo de los equipos que recorren comunidades rurales de Chiapas para orientar a la población sobre el uso responsable del agua y la adopción de prácticas que contribuyan a preservar los afluentes y las fuentes de abastecimiento.