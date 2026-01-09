Presentan renuncia presidenta del DIF y síndico municipal

Tras los hechos ocurridos la tarde del pasado lunes 5 de enero, donde fuerzas de orden hicieron el traslado del aquel entonces presidente municipal de Cintalapa de Figueroa, Ernesto “N” al salir del Palacio Municipal, luego de recibir a Policías Municipales que regresaban de un protocolo de seguridad y confianza, hoy ya comienzan las renuncias.

Inician renuncias

El primero caso en darse a conocer fue la renuncia de quien fungiera como presidenta del DIF Municipal de la localidad, Yudith Guadalupe Arévalo Matuz, quien presentó con calidad de irrevocable el documento que daría por finalizada su relación laboral con la administración.

Así también Sally Edith Gallardo Núñez, quien ocupaba el puesto de síndico municipal en la administración correspondiente 2024 - 2027, hizo efectiva su renuncia ante las autoridades correspondientes en el tema; esto ante el ingreso de una nueva administración determinada por el Congreso del Estado.

Finalmente, se sabe que esto marca un inicio de renuncias de las diferentes direcciones del ayuntamiento municipal donde se generarán cambios importantes que correrán bajo la responsabilidad de Eva Elia Guzmán Gutiérrez, la recién nombrada presidenta municipal de Cintalapa.