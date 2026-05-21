Presentan “Rosario Castellanos, nací de mi sueño”

El Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas (Coneculta), que preside Angélica Altuzar Constantino, llevó a cabo la presentación del libro “Iconografía Rosario Castellanos, Nací de mi sueño”, de los escritores José Martínez Torres y Rafael Vargas.

El evento que se realizó en la tarde-noche del miércoles en Comitán, en el Auditorio Roberto Cordero Citalán del Centro Cultural que lleva el nombre de la escritora comiteca, frente al parque central de la ciudad.

El evento se efectuó con la moderación del escritor comiteco Alejandro Molinari, con los comentarios de los escritores Liz Sáez y José Martínez Torres; contando con la presencia de la titular de Coneculta; así como de Jesús Ramírez, hermano del gobernador, y María Natividad Guillén Domínguez, presidente del sistema DIF Comitán.

Libro

Se cuenta a través de imágenes, texto, voces y memoria visual, el origen de una de las grandes figuras de las letras mexicanas, la vida de la escritora y política chiapaneca Rosario Castellanos.

Se compartirá la vida de Rosario siendo infante, su adolescencia y su etapa de estudiante, también incluirá imágenes de su incursión en la literatura, de sus viajes y amistades. “Se podrán observar fotos con sus colegas y hasta de la imagen de su monumento fúnebre en la rotonda de las personas ilustres”, comentó la escritora Liz Sáenz.

Esto permitirá que las nuevas generaciones conecten con ella y mantengan vigente su trascendencia histórica como escritora y diplomática, “cuya presencia iluminó y sigue arrojando luz en el presente”, señaló.

Por su parte, el escritor y catedrático de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas, José Martínez Torres, rememoró que este proyecto nació como una propuesta al gobierno electo de Eduardo Ramírez Aguilar, “y este es el resultado”, dio a conocer.