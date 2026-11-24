En el marco de una gira de trabajo por Tapachula, el rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), Oswaldo Chacón Rojas, presentó ante la comunidad universitaria del campus IV la estrategia Unach Vital, una propuesta de formación continua que integra 50 microcredenciales distribuidas en cinco áreas: Inteligencia Artificial (IA), Ciberseguridad, Sustentabilidad, Emprendimiento y Habilidades Blandas.

Visión

La citada oferta educativa está organizada en tres niveles progresivos: Explora, Desarrolla y Transforma, con el propósito de brindar alternativas flexibles para actualizar conocimientos, desarrollar nuevas habilidades y reconocer competencias a lo largo de la vida.

Durante la presentación, Chacón Rojas explicó que Unach Vital surge del talento y compromiso de la propia comunidad universitaria, con la visión de ampliar las oportunidades de formación y proyectar esta oferta de microcredenciales más allá del ámbito estatal, hacia el escenario nacional.

Un programa abierto

Detalló que está dirigida a estudiantes, egresadas y egresados, docentes, personal universitario, tomadores de decisiones vinculados con la institución, así como a empresas y organizaciones invitadas.

“Representa soluciones a lo largo de la vida; por ello, invito a los docentes a que nos ayuden a potencializarla. Tenemos que abrir mercados, con el sector productivo y con las instituciones que hoy demandan soluciones”, expresó.

El rector destacó que esta estrategia responde a las transformaciones del entorno y a la necesidad de impulsar una educación flexible, continua y pertinente, capaz de atender las nuevas demandas sociales y productivas.

Por su parte, el secretario Académico de la universidad, Florentino Pérez, señaló que Unach Vital abre nuevas posibilidades para que estudiantes y personas egresadas complementen su preparación y mantengan un vínculo permanente con su institución.

En tanto, la directora general de Marca Unach, Susana Sosa Silva, destacó que esta iniciativa también es resultado de un trabajo colaborativo en materia de gestión e innovación del conocimiento, en el que han participado académicos de distintas áreas.