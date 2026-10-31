Presentan volumen III del Lekil Kuxlejal

Jordán Orantes Albores, director de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), y el historiador Christian F. Camacho Méndez, coordinaron el volumen III del libro Lekil Kuxlejal: Autonomía, Sustentabilidad y Cultura.

Orantes Albores explicó que desde el primer volumen, el proyecto editorial se propuso comprender el significado y los alcances del Lekil Kuxlejal. Este proceso de reflexión ha permitido reconocer que no se trata de una moda ni de un concepto estático, sino de una concepción dinámica que responde a las realidades, transformaciones y formas de organización de las comunidades.

Abordó los planteamientos de uno de los capítulos dedicado a la Inteligencia Artificial (IA), destacando la importancia de utilizar esta tecnología de manera consciente y crítica, reconocer los desafíos y limitaciones tecnológicas, así como asumir el compromiso de reducir la brecha digital.

Con el propósito de ampliar la reflexión y el análisis académico en torno al concepto de “El Buen Vivir”, el libro fue presentado en un evento público con la participación de la rectora Juana de Dios López Jiménez, y del académico e investigador, José Bastiani Gómez.

Durante su intervención, la rectora señaló que, a lo largo de la historia de la humanidad, la búsqueda del buen vivir ha estado vinculada con aspectos fundamentales como la alimentación, la salud y la cultura.

Bien común

Destacó que, más allá de las diferencias culturales, estas aspiraciones representan puntos de encuentro que permiten construir relaciones orientadas al bien común.

Por su parte, José Bastiani Gómez subrayó la importancia de cuestionar el ejercicio del poder, reconocer la participación comunitaria como una vía para democratizar el acceso al conocimiento y generar mejores condiciones de bienestar para todas y todos.