Presentan “Who is Charly?”, documental sobre un asesino

Con sala llena, se realizó el cierre del un ciclo cinematográfico del documental “Who is Charly”, dirigido por el cineasta chiapaneco, Gabriel Enrique Bravo Camacho. La cinta relata la historia de un asesino buscado por el FBI que vivió en perfil bajo en Tuxtla Gutiérrez.

Conocido artísticamente como Gabo Bravo. La proyección, marca el último estreno en pantalla antes de su llegada a plataformas de streaming, representó el regreso de una historia profundamente arraigada en la entidad.

Basada en un suceso real

En entrevista, explicó que el filme reconstruye un suceso real ocurrido en la capital chiapaneca durante su infancia, cuando un profesor de inglés y tenis, con quien tomaba clases, mostró un comportamiento errático hasta desaparecer. La indagatoria sobre su identidad derivó en un revelador mosaico de testimonios.

“Es una historia real narrada por personas reales que vivieron esa experiencia”, señaló el realizador, quien añadió que el proyecto implicó un proceso de dos años de trabajo.

El documental está concebido desde la perspectiva de un niño de siete años, utilizando una estética que evoca la fragilidad de los recuerdos. “Se ve un poco borroso, un poco turbio, pero es una personalidad visual que adoptamos y que funciona muy bien”, detalló.

El director subrayó que la cinta invita a reflexionar sobre la confianza depositada en quienes ingresan a los hogares. “Es un recuerdo para nosotros y una reflexión acerca de quién dejamos entrar a nuestras casas”, expresó.

“Who is Charly?” se estrenará oficialmente el 6 de abril y posteriormente estará disponible en YouTube. Bravo Camacho destacó el esfuerzo por consolidar una obra que, a través de múltiples reescrituras y ajustes logísticos, logró un resultado “orgánico, muy real y muy humano”.

“No dejemos de contar las historias que le pertenecen a Chiapas, los mismos chiapanecos”, concluyó.