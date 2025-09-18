Presentan XII Feria Internacional del Libro

La XII Feria Internacional del Libro de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) 2025 se realizará del 13 al 17 de octubre, en honor al escritor, periodista y diplomático guatemalteco, Miguel Ángel Asturias Rosales, con la Universidad San Carlos de Guatemala como invitada de honor. Serán 392 actividades en cinco sedes.

Jorge Luis Ruiz Abreu, director de la librería del Fondo de Cultura Económica José Emilio Pacheco y coordinador de la FIL Unach, comentó que la sede principal será Tuxtla Gutiérrez, con actividades en el Centro de Convenciones Manuel Velasco Suárez, la Biblioteca Central Universitaria y el Auditorio de Los Constituyentes.

También habrá actividades en las sedes de San Cristóbal de Las Casas, Comitán, Tapachula y Catazajá. Serán 55 talleres, 234 presentaciones de libros, 50 conferencias y conversatorios, siete proyecciones de películas, 45 eventos artísticos, una muestra cultural internacional y cuatro exposiciones. Esperan la afluencia de más de 20 mil personas.

Eventos principales

Algunos eventos principales serán el Coloquio 100 años de Rosario Castellanos: Palabra, pensamiento y legado (en Tuxtla y San Cristóbal) y el Encuentro Internacional de Editores Académicos. El programa completo estará disponible en las páginas y plataformas de la Unach a partir del próximo lunes.

Mónica Guillén Sánchez, secretaria de Identidad y Responsabilidad Social Universitaria, comentó que el coloquio a Rosario Castellanos va en el marco del centenario de su natalicio, el 25 de mayo. Más de 30 personas de diferentes universidades nacionales e internacionales presentaron ensayos literarios que se van a compartir.

Este año el pabellón infantil será más grande y también estará dedicado a Rosario Castellanos, con varias actividades especiales.

Ruiz Abreu indicó que desde hace tiempo han reunido a las editoriales de Europa y América, lo que incluye México, para que estén presentes en la feria.