Presentan “Ya no hay tributo ni rey de profetas”

El libro “Ya no hay tributo ni rey de profetas y mesías en la insurrección de 1712 en la Provincia de Chiapa”, escrito por Juan Jiménez Esponda, fue presentado con éxito en las instalaciones de la Universidad Intercultural de Chiapas (Unich).

Se dio a conocer que la obra invita a reflexionar sobre los procesos históricos, políticos y sociales que transformaron las relaciones de poder y las formas de organización de la sociedad de ese entonces.

Desde una mirada histórica, su título evoca las rupturas con las estructuras de dominación y las formas de autoridad que marcaron distintas etapas de la vida colectiva.

“La obra constituye una oportunidad para acercarse a la memoria histórica, comprender las transformaciones sociales y reconocer la importancia de revisar críticamente el pasado para interpretar los desafíos del presente”.

A la presentación del libro asistieron el personal de la universidad y estudiantes, entre otros invitados, quienes compartieron puntos de vista con el autor.

Durante el acto agradecieron al Centro Estatal de Lenguas, Arte y Literatura Indígenas (Celali) por hacer posible estos espacios que motivan la participación de las y los estudiantes.