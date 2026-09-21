Presentará Ángel Torres 2do informe de actividades

El alcalde de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres, señaló que su segundo informe de gobierno ya se encuentra en proceso, mismo que se tiene previsto para el próximo 27 de septiembre, en el que dará a conocer a la ciudadanía los resultados alcanzados durante el último año de administración, principalmente en materia de obra pública, servicios y atención social.

Señaló que el ejercicio representa una obligación de rendición de cuentas, pero también una oportunidad para informar a la población sobre las acciones realizadas durante el segundo año de gobierno.

Reconoció que todavía existen pendientes y necesidades por atender en la capital chiapaneca.

Por ello, afirmó que durante el próximo año de administración buscarán incrementar las acciones y mantener el ritmo de trabajo en distintos sectores de la ciudad.

Destacó la intervención de más de 500 calles, además de la entrega de apoyos y la instalación de luminarias en distintos puntos de la ciudad.

Sostuvo que las acciones realizadas durante estos dos años representan la principal forma de responder a la confianza que la ciudadanía depositó en la actual administración.

Esperará los tiempos

Sobre el proceso electoral y la posibilidad de continuar al frente de la administración municipal, afirmó que por ahora su prioridad es concluir los trabajos correspondientes a su gobierno y respetar los tiempos establecidos por la legislación.

“Yo soy una persona muy respetuosa de la normatividad, soy abogado y como tal, siempre procuro que no se violen los tiempos”, afirmó.

Aseguró que mantendrá el trabajo hasta el último día de su administración y adelantó que buscará cerrar el periodo con el mismo ritmo de acciones con el que, dijo, ha trabajado desde el inicio.

“Hoy es tiempo de trabajar, ya cuando vengan los tiempos será otra cosa”, expresó.