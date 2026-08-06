Presentará Cristina López el libro Ch’ulelal

El libro titulado “Ch’ulelal”, escrito por la autora tsotsil, Cristina Patishtán López, será presentado este jueves en San Cristóbal de Las Casas.

La obra, ganadora del Premio Nacional de Cuento en Lenguas Originarias Tetseebo 2022 de la Editorial Cecut, será presentada en el marco del Día Internacional de los Pueblos Originarios, que se conmemora el 9 de agosto.

La presentación se realizará en el Centro Estatal de Lenguas, Arte y Literatura Indígenas (Celali).

Durante la presentación de Ch’ulelal, participará el cantautor chiapaneco Fidel López.

Cristina Patishtán, originaria de la comunidad de Tres Cruces, de Chamula, dijo que el libro está integrado por “cuentos siniestros” y le llevó más de un año escribirlo.

Historia

“Fue un esfuerzo de corrido, justo cuando descubrí la literatura. Antes de la pandemia había entrado a cursos de literatura y filosofía con el maestro y escritor Alejandro Aldana y desde entonces empecé a leer, pero durante la pandemia se pausó todo. Entonces vi una convocatoria de creación literaria en la lengua tsotsil de la Unidad de Escritores Mayas Zoques y participé. Ahí conocí la literatura tsotsil, las técnicas narrativas, las estructuras, las herramientas de cómo se escriben los cuentos modernos diferenciados de los relatos o de los textos de tradición oral”, manifestó.