Presentarán documental “Hijas del Maíz”

El Cuerpo Académico Estudios de Género e Interculturalidad, así como Lengua y Cultura, presentarán el documental “Hijas del Maíz”, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, este 25 de noviembre,.

Con la presencia de María Hernández, partera y co-protagonista del documental; Frida Libertad del área de educación para la prevención y tallerista en escuelas; Judith Margarita López Álvarez, encargada del área administrativa y psicóloga clínica.

Espacio

La presentación tendrá lugar el día martes 18 de noviembre, de 10:00 a 12:00 horas, en el auditorio Juan Gallo de la Universidad Intercultural de Chiapas (Unich).

“Una partera y una educadora indígenas transforman el proceso de traer vida al mundo en una batalla contra la violencia de género. En el hogar Yach’il Antzetic en el sur de México, atienden a mujeres de comunidades, sobrevivientes como ellas. Se abren a cambiar el futuro, criando distinto a sus hijas”.

Hijas del maíz, dirigido por Alfonso Gastiaburo, acompaña a dos mujeres indígenas que transforman sus experiencias de violencia en una red de cuidado comunitario.

El documental muestra cómo ese acompañamiento habilita procesos de sanación, transmisión y transformación cultural. La invitación es abierta al público.