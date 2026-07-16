Presentarán documental “Mamá” de Xun Sero

El documental “Mamá” del director y guionista chiapaneco Xun Sero, será presentado este jueves 16 de julio, a las cinco de la tarde en el Centro Estatal de Lenguas, Arte y Literatura Indígenas (Celali), en San Cristóbal de Las Casas.

“Mamá” es un diálogo entre madre e hijo que exploran sus contradicciones, que se conocen y se reconocen, que reflexionan sobre la violencia naturalizada y su reproducción. “El ser y hacernos familia”.

La cinta tiene el objetivo de visibilizar las problemáticas de género en las comunidades indígenas, promover el contexto internacional, la igualdad de las mujeres y la diversidad de las lenguas originarias.

Premio

“Mamá” fue acreedora al Premio José Rovirosa al Mejor Documental Mexicano en su vigésima séptima edición, otorgado por la Filmoteca de la UNAM y la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas (ENAC).

El documental se presenta en el marco de la celebración del 29.º Aniversario del Centro Estatal de Lenguas, Arte y Literatura Indígenas (Celali). La entrada no tiene costo.