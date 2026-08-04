Presentarán documental sobre niños de Palestina

El fundador y responsable del proyecto The hands up (Manos arriba), que desde hace 11 años trabaja con niños en Gaza y en Cisjordania, Nick Bilbrough, llegó a San Cristóbal para presentar hoy martes y el jueves, un documental sobre el trabajo de esa agrupación.

Dijo que “el mundo tiene que saber que Israel está realizando un genocidio en Palestina; la gente que no lo sabe está ciega o vive en un agujero, porque está en todos lados, como en las redes sociales”.

Añadió que “uno de los objetivos principales de Manos arriba es amplificar las voces de los niños y niñas de Gaza, para que el mundo sepa que son como los de todas partes, que tienen sueños como otros niños en el mundo y pueden escribir cosas bonitas en otro idioma”.

En entrevista agregó que esos menores “pueden ser muy creativos, quieren conectar con el mundo y esa es nuestra misión, amplificar el trabajo. Tengo muchas cartas de solidaridad escritas por niños en El Salvador y Guatemala para los infantes de Gaza”.

Explicó que el documental será presentado este martes a las 6 de la tarde en El Paliacate y el jueves en Sendas.

Sostuvo que “Israel quiere que la gente piense que es un asunto de religión, pero no es así, porque Palestina tiene cristianos. Es colonialismo. Quiere más tierra. Y van a seguir en más países, pero eso se puede acabar en un momento si Estados Unidos deja de ayudarle”.

Recordó que Manos libres ha editado varios libros, entre ellos, uno con 60 poemas escritos por niños y niñas de Gaza de entre 9 y 15 años, dos de los cuales ya fueron asesinados por Israel.