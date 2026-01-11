Presentarán “El Arte de Cargar al bebé en Chiapas”

El libro “El Arte de Cargar al Bebé en Chiapas” de Katia González, será presentado próximamente en los espacios del Centro Textiles Mundo Maya, ubicado en el edificio de Santo Domingo de Guzmán en San Cristóbal de Las Casas.

Katia González es ilustradora Zoque, el pasado mes de diciembre recibió el Premio Estatal de la Juventud por su trayectoria y su labor en favor de las expresiones artísticas, culturales y sociales del estado de Chiapas.

Concepto

Katia González informó en entrevista que el libro explora algunos conceptos culturales alrededor de cargar al bebé en los Altos de Chiapas, con textiles tradicionales como el jits’il y el Chijal Unen.

La obra es una investigación sobre el porteo tradicional de la región, así como una exploración sobre las prendas específicas creadas en la entidad y Guatemala.

El porteo es la acción de acarrear al bebé. En este sentido, el portear reivindica el lazo entre la mamá y él o la menor, lo que conduce al uso de un portabebé que cubra la necesidad de su cuidado.

Reconocimiento a la autora

Indicó que Katia González ha colaborado en el centro en talleres dirigidos a infancias, fortaleciendo el vínculo entre la creación artística contemporánea y la tradición textil. Su trabajo reafirma que el arte es también un espacio de memoria, diálogo y continuidad cultural.

Katia González es ilustradora Zoque- Tsotsil, ha creado un puente entre la tradición y la creación contemporánea. “Su trabajo retrata las realidades, vivencias y contextos sociales de los pueblos originarios de Chiapas, combinando elementos que parten de su cosmovisión Zoque y Tsotsil, de la indumentaria y de diversas expresiones culturales”.

Labor

Destaca su labor con las infancias, pues a través de su proyecto tsebal.chon comparte historias e imágenes que las acercan a su cultura y lengua, proponiendo una forma distinta de construir nuevas narrativas desde lo comunitario.