Presentarán el libro Cinco cosas

El libro Cinco cosas, escrito por Alethia Díaz Vázquez, será presentado el próximo lunes 22 de abril, a las 18:00 horas, en la céntrico ciudad de San Cristóbal de Las Casas.

La presentación se realizará en el espacio cultural Sereno Art Hotel, y estará a cargo de Irma Pérez Luna y Saskia Hernández Paniagua.

Autora

Alethia Díaz Vázquez, además de escritora, es arquitecta especialista en restauración de inmuebles históricos, nacida en San Cristóbal de Las Casas.

“Escritora por pasión, amante de las estrellas y las noches sin luna; no concibo la vida sin un poco de música. Me encanta viajar y descubrir culturas, idiomas y comidas; leer me da esa oportunidad cuando no puedo tomarme un tiempo para salir de mi ciudad, y espero que mis escritos le den a los demás esa misma oportunidad”, se describe Alethia.