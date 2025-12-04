Presentarán el sonido de las campanas de SCLC en España

El sonido de las campanas de los templos de San Cristóbal de Las Casas se presentará durante un concierto que tendrá lugar este sábado 6 de diciembre en la ciudad de Baeza, España, informó la musicóloga Luisa Vilar-Payá, profesora de la Universidad de las Américas con sede en Puebla.

Explicó que la parte que se presentará en el templo de San Pablo de la mencionada ciudad fue grabado por el compositor, Brian R. Banks, durante el denominado “llamado de las campanas” que se realizó el 31 de marzo en San Cristóbal, con motivo del aniversario de su fundación.

En entrevista telefónica señaló que “se presentará una síntesis de la ceremonia de consagración de la catedral de Puebla, la salida de Juan de Palafox y Mendoza, nombrado obispo de ese lugar en 1639, y en los momentos en los que se habla de que las campanas llaman al novenario de misas que se hizo y a la última que ofició el obispo, se escuchan las campanas de San Cristóbal”.

Manifestó que durante el “llamado a las campanas” del 31 de marzo de este año, se tocó la campana chica de San Nicolás. Hay un problema porque las campanas grandes apagan a las chicas. Brayan ha hecho algo simbólico, las pequeñas tocan poco y las grandes acompañan con un toquido fúnebre, lento”.