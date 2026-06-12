Presentarán en Musac el libro Hurjos

Este 12 de junio, a las 5:30 de la tarde en los espacios del Museo de San Cristóbal de Las Casas (Musac), será presentado el libro “Hurjos: El Despertar de tus sentidos” del doctor Joaquín Ramírez Aguilar.

En los comentarios estarán: Angélica Altuzar; Paco Chacón y Francisco Javier Martínez Ramos.

La obra, a través de sus páginas, conduce por ideas sobre la vida, las emociones, los sentidos y la conexión humana, con una narrativa cercana y sencilla.

El autor Joaquín Ramírez Aguilar, propone una visión en la que la enfermedad y la salud no pueden coexistir en el mismo espacio, y donde la mente juega un papel fundamental en el equilibrio del cuerpo.

“Explora la sensibilidad humana, el poder de nuestras palabras y las acciones de cómo la salud puede mejorar en nuestro cuerpo a través de las buenas acciones”, informó Javier Martínez Ramos.

Martínez Ramos reiteró la invitación para este viernes a las 05:30 de la tarde en los espacios del Museo de San Cristóbal de Las Casas (Musac). Entrada libre.