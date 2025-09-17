Presentarán exposición “Antes que llegue la primavera”

La exposición gráfica “Antes que llegue la primavera” de la artista Ana Ferral será presentada este 20 de septiembre en los espacios del Centro Cultural Carlos Jurado, en San Cristóbal de Las Casas.

El acto de inauguración tendrá lugar a las 12:00 horas en el edificio del centro cultural, ubicado frente a la iglesia de Catedral del gélido municipio de Los Altos.

Es una exposición de 30 obras en técnicas mixtas y un videoarte, inspirada en una ruptura amorosa, se informó.

A través de la metáfora de los árboles que renuevan sus hojas, propone reflexionar sobre el dolor como un proceso necesario para sanar, crecer y florecer.

La muestra combina recursos experimentales y tradicionales -como antotipia, clorotipia, grabado en punta seca, linóleo y técnicas mixtas- para generar una experiencia sensorial y emocional que se convierte en una carta de amor propio.

Cabe señalar que Ana Ferral es una artista visual originaria de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en donde reside actualmente.