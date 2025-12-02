Presentarán exposición “El México de los mexicanos III”

El Banco Nacional de México, a través de Patrimonio y Fomento Cultural, presentó, en el Centro de Textiles del Mundo Maya, la exposición “El México de los mexicanos III”.

La muestra fotográfica ilustra el México contemporáneo capturando una amplia variedad de miradas que retratan costumbres, tradiciones y geodiversidad bajo el espíritu de rendir un homenaje a la riqueza cultural de nuestro país.

Recorridos

La muestra fotográfica podrá ser visitada a partir del 4 de diciembre, de martes a viernes de 9 a 18 horas en la planta alta del Ex convento de Santo Domingo de Guzmán. La entrada es libre.

El Centro de textiles del Mundo Maya invita al público a visitar la nueva exposición temporal, México de los Mexicanos III, que reúne una selección de 34 fotografías que retratan escenarios, momentos y paisajes de la vida cotidiana en México.

El centro dio a conocer en un comunicado que estas imágenes ofrecen un testimonio elocuente de la diversidad, complejidad y vitalidad que caracterizan a la sociedad mexicana en el siglo XXI.

El certamen fotográfico El México de los Mexicanos inició en 2009, con motivo del 125 aniversario del Banco Nacional de México.

Su segunda edición tuvo lugar en 2014 y, en 2024, se llevó a cabo la tercera entrega, que contó con participación de cerca de cinco mil fotógrafos de los 32 estados de la República y otros 16 países.