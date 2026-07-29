Presentarán exposición Manuel Álvarez Bravo

El Banco Nacional de México, a través de Fomento Cultural Banamex, presenta en el Centro de Textiles del Mundo Maya (CTMM) la exposición Manuel Álvarez Bravo, un recorrido por la obra de uno de los máximos exponentes de la fotografía mexicana.

El CTMM informó que a partir del 6 de agosto el público podrá disfrutar de una selección de 84 fotografías realizadas entre 1920 y 1989, pertenecientes a la Colección Fomento Cultural Banamex.

Considerado un pionero de la fotografía contemporánea en México, Manuel Álvarez Bravo construyó una obra que trasciende el registro documental para convertirse en una profunda reflexión sobre la identidad, la memoria y la riqueza cultural del país.

Sus imágenes transforman escenas cotidianas en metáforas visuales donde convergen la poesía, el simbolismo y una mirada profundamente humanista.

La exposición reúne algunas de las fotografías más representativas del artista, permitiendo apreciar la evolución de su lenguaje visual a lo largo de casi siete décadas.

Retratos, paisajes, escenas urbanas y composiciones cargadas de simbolismo invitan al espectador a descubrir la extraordinaria capacidad de Álvarez Bravo para encontrar belleza y misterio en la vida cotidiana.