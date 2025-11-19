Presentarán iniciativa contra violencia sexual

Elena Torres Villanueva, presidenta de la Fundación Internacional Granito de Arena, comentó que este viernes se presentará una iniciativa en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para hacer obligatorio el reportar y denunciar todo caso de presunta violencia sexual en las escuelas y que se establezcan nuevos protocolos de atención.

La iniciativa que promueven y respaldan se llama “Mi escuela me cuida”, reformaría la ley de educación para estipular la denuncia inmediata y obligatoria del personal de centros educativos cuando sospechen o descubran cualquier caso de violencia sexual contra un menor.

Si bien es cierto que hay trabajadores educativos que ha incurrido en estos delitos, como en un preescolar de la Ciudad de México (CDMX) donde se reportaron 57 víctimas, también hay personal comprometido con el bienestar y seguridad de las infancias, pero muchas veces se le cierran las puertas para denunciar.

Objetivo

“Se busca con esta iniciativa proteger a las niñas y los niños y al personal docente, para que tenga todos los vínculos con las autoridades, para que no tengan ninguna duda o temor para denunciar la violencia sexual, que haya un protocolo especial articulado junto con las Fiscalías, lo que también se establece en la iniciativa”.

Torres convocó al gobierno local para respaldar esta iniciativa y aprovechó a invitar al titular del Ejecutivo y a la población en general, empresarios y más, al aniversario de la fundación el próximo 1º de diciembre, lo que servirá para recaudar fondos y puedan seguir trabajando por las infancias y adolescencias. Los datos del evento los pueden encontrar en las redes sociales de Granito de Arena.

Recordó que este 19 de noviembre se conmemora el día internacional contra la violencia sexual infantil, por lo que realizarán diversas actividades.