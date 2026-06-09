Presentarán iniciativa para proteger a ambientalistas

Con objetivo de proteger a los activistas que defienden los humedales, las selvas y los bosques, en los próximos días será presentada ante el Congreso local una iniciativa de ley que otorgue a los ambientalistas el estatus de defensores de derechos humanos, informó el diputado morenista, Juan Salvador Camacho Velasco.

“La iniciativa va en el sentido de darles el estatus de defensores de derechos humanos a los activistas ambientales, para que queden en la ley, ya que estamos conscientes de los riesgos que corren en todo el país y específicamente en Chiapas”, agregó.

En entrevista explicó que en su calidad de presidente de la comisión de justicia en la legislatura local, él presentará la iniciativa de ley, que está trabajando conjuntamente con la comisión de medio ambiente y ecología en favor de los defensores de la naturaleza, de los activistas ambientales”.

Agregó: “Queremos que los mecanismos de protección se utilicen para proteger a los defensores de la naturaleza. Estamos legislando y vamos a ser el primer estado en hacerlo; un estado de vanguardia en salvaguardar desde la Constitución y nuestras leyes los derechos de los activistas ambientales para que nunca más haya atentados o corra peligro su vida o que quien se atreva a hacerles daño tenga consecuencias legales graves y la piensen dos veces”.

Labor ambientalista

Camacho Velasco, hijo del desaparecido político mexicano, Manuel Camacho Solís, reiteró que “el trabajo de los ambientalistas es muy valioso y de no ser por ellas y ellos ya se hubieran hecho obras y construcciones como fraccionamientos sin que se respete la ley ambiental, empezando por nuestro municipio de San Cristóbal, done se han edificado fraccionamientos en la zona de humedales por cambio de uso de suelo irregulares otorgados por el propio gobierno en diferentes períodos”.

Comentó que “diferentes grupos en barrios y colonias de San Cristóbal hacen un gran trabajo de activismo ambiental y de defensa de la naturaleza, por lo que es muy importante reconocerlo. Aquí hay una organización ejemplar de defensa de la naturaleza, de los humedales de montaña, de los cerros, bosques y ríos sin que su trabajo y esfuerzo haya sido reconocido”.