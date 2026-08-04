Presentarán jícara monumental de pozol

El próximo 16 de agosto, el tradicional parque San Roque de Tuxtla Gutiérrez será el escenario de una proeza que combina grandeza, sabor y memoria colectiva.

Se llevará a cabo la presentación de la jícara de pozol más grande del mundo. Más allá de las dimensiones físicas del recipiente, el evento representa un acto de reivindicación de la bebida prehispánica que aún late en las cocinas y mercados de la región.

La convocatoria, lanzada por el Comité de Participación Ciudadana del Barrio de San Roque, busca que vecinos y turistas no solo sean espectadores, sino protagonistas de esta gesta comunitaria.

La cita es a las puertas del parque, donde se servirá esta preparación ancestral de maíz nixtamalizado y cacao, cuya receta ha cruzado generaciones sin perder su esencia.

Detrás del intento por instaurar un nuevo récord, hay un equipo de trabajo encabezado por el presidente Isaías Ballinas Barrios, quien junto al tesorero Jorge Cruz y los vocales Dulce María, Candelaria, María Sánchez, Sonia Luna, Lupita Penagos, María Luisa Reyes, Sergio y la doctora Mirella, han orquestado cada detalle para que la logística no opaque el verdadero propósito: “honrar un legado que nos une como pueblo”.

Indicaron que para la preparación de esta emblemática bebida, se dora el cacao y quita la cáscara.

Después se muele el cacao y la canela, por aparte se muele el maíz, procurando que no quede muy fino.

Se mezcla la pasta del cacao con la masa y se bate el pozol en el litro de agua, por último se endulza; recomiendan mover antes de servir.

“Ese día, el parque no será solo un punto de encuentro, sino un símbolo de que las tradiciones no se guardan en vitrinas, se comparten en jícara grande”, dijeron.