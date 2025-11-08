Presentarán Kilometro por la Niñez

La agrupación Melel Xojobal presentará este próximo lunes el llamado Kilómetro por la Niñez, que está dirigido a todas las personas interesadas en construir una ciudad segura para las infancias.

La invitación es para organizaciones de la sociedad civil, colectivos e instituciones públicas y privadas que tengan propuestas para el primer cuadro de la ciudad con enfoque en derechos de todas las niñeces y adolescencias, también la trabajadora.

“Una ciudad que es amable, cuidadosa y segura con las niñeces lo será para cualquier persona. Cuando el mundo adulto reflexiona sobre qué ciudad estamos construyendo y cómo esto impacta en niñas y niños, estamos dando pasos a su derecho y participación de la ciudad”, agregó.

Señaló que la iniciativa es “un espacio para reflexionar sobre la ciudad, su primer cuadro y su relación con niñas, niños y adolescentes”.

Dijo que el Kilómetro por la Niñez será presentada el lunes a las 11 de la mañana en el Centro Cultural de El Carmen, situado en el corazón de la ciudad coleta.

Melel Xojobal trabaja en San Cristóbal desde hace más de dos décadas con niños, niñas y adolescentes.