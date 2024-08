Presentarán libro de Mónica Zepeda

Este 16 de agosto a las 18:00 horas, en el Museo Na Bolom, será presentado el libro Si miento sobre el abismo de Mónica Zepeda.

La autora nació en San Cristóbal de Las Casas en el año de 1987. Estudió la licenciatura en Literatura y Creación Literaria por Casa Lamm.

Es autora de Si miento sobre el abismo y Las arrugas de mi infancia. Ha participado en festivales de poesía nacionales e internacionales como Jornadas Pellicerianas 2022, The Americas Poetry Festival of New York 2022, Encuentro Internacional de Poesía en Paralelo Cero 2023 y el 34 Festival Internacional de Poesía en Medellín 2024.

Obtuvo una Mención de Honor por el poemario Tiricia en el Premio Internacional de Poesía escrita por mujeres, Ana María Iza 2024 (Quito, Ecuador), etc.

La invitación es abierta al público, mañana 16 de agosto, a las 18:00 horas, en el Museo Na Bolom, la entrada es libre.